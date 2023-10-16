قاضية تصدر أمراً لترامب بشأن إحدى محاكماته

منعت القاضية المكلفة بقضية محاكمة دونالد ترامب بتهمة محاولات مفترضة لتغيير نتائج انتخابات 2020، الرئيس الأميركي السابق من الإدلاء بأي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.

وبذلك وافقت القاضية تانيا تشوتكان جزئياً على طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كان بدوره هدفاً لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب الذي يصفه بشكل منهجي بأنه «مجنون».

في المقابل، رفضت طلب الادعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن، بما يشمل وزارة العدل.

كان ترامب وصف تشوتكان نفسها، في تعليقات عامة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها «فاسدة» ومكتب سميث «القاضي الكاره لترامب» بأنه «فريق من البلطجية» وواشنطن بأنها مدينة «قذرة ومليئة بالجريمة» وسكانها «مناهضون لترامب بأكثر من نسبة 95%».

ووجهت إلى الرئيس السابق تهم بسبب جهوده لقلب نتائج الانتخابات الأميركية عام 2020، ما أدى إلى هجوم أنصاره العنيف في 6 يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأميركي «الكابيتول».

كما أنه متهم بالسعي لحرمان الناخبين الأميركيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في نوفمبر 2020.

وحددت تشوتكان الرابع من مارس 2024 موعداً لبدء المحاكمة، وهو ما قد يتعارض مع حملة ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي السنة المقبلة.