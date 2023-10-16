الاتحاد الأوروبي يعتزم تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إلى غزة

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه يعتزم تدشين جسر جوي إنساني لتسيير «عدة رحلات جوية» إلى مصر من أجل توصيل الإمدادات إلى المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض في غزة.

أضاف الاتحاد، في بيان «ستنطلق أول رحلتين هذا الأسبوع، وستحملان شحنات إنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تحتوي على مواد للإيواء وأدوية ومستلزمات النظافة».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في العاصمة الألبانية تيرانا «الفلسطينيون في غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية».

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر في مطلع الأسبوع زيادة مساعداته الإنسانية ثلاث مرات، لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو، لدعم المدنيين المحتاجين للمساعدة في غزة.