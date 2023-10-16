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المعارضة تتجه إلى الفوز بانتخابات البرلمان في بولندا

دونالد توسك يحتفل بالنتيجة التي أعلنتها استطلاعات الرأي
16 أكتوبر 2023 23:19

احتفلت المعارضة الليبرالية في بولندا، اليوم الاثنين، بنتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت فوزها بأغلبية برلمانية في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع، وهو انتصار سيمهد، في حال تأكيده، الطريق لتغيير كبير بعد ثماني سنوات من حكم الحزب القومي.
أظهر استطلاع «إيبسوس» عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الائتلاف المدني، بزعامة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق دونالد توسك، قد يفوز بـ 163 مقعدا في البرلمان المؤلف من 460 مقعدا.
ومن المتوقع أن يفوز حزبان صغيران، الطريق الثالث واليسار، بـ55 و30 مقعدًا تواليا.
ومن شأن هذه النتائج أن تمنح الأحزاب الثلاثة معًا أغلبية 248 مقعدا.
ودعمت التوقعات المستندة إلى النتائج الأولية الاثنين نتائج استطلاع الخروج من مراكز الاقتراع.كانت نتيجة الاستطلاع، بعد الخروج من مراكز الاقتراع، مفاجئة في البلد الواقع في شرق أوروبا والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
شهد الاقتراع إقبالا قياسيا، متجاوزا حتى أول انتخابات حرة بعد سقوط الشيوعية.وأعلن توسك، فوزه بعد أن توقعت استطلاعات الرأي فوز الائتلاف المدني الذي يقوده مع حزبين صغيرين آخرين بأغلبية في البرلمان.
وقال توسك إن «الديمقراطية انتصرت».

 

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المصدر: وكالات
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