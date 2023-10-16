السيسي وبايدن: أهمية احتواء التصعيد في المنطقة

أجرى الرئيسان الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، الاثنين، بحثا فيه التصعيد الحالي في المنطقة.

وقال مكتب الرئيس المصري إن السيسي وبايدن شددا على ضرورة احتواء التصعيد حتى لا يهدد الأمن في المنطقة بأسرها.

وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيسين اتفقا في الاتصال الهاتفي «على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين».

وأضاف المتحدث «كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».

وبحسب المتحدث، ناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.