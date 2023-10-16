الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية

الشرطة البلجيكية تطوق مكان إطلاق النار
17 أكتوبر 2023 01:08

قتل شخصان يحملان الجنسية السويدية بإطلاق نار، مساء الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وندّد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بـ"الهجوم المروّع".
وجاء في منشور لرئيس الوزراء على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "قدّمت للتو تعازيّ الصادقة لرئيس الوزراء السويدي إثر الهجوم المروع على مواطنين سويديين في بروكسل".
وأعرب دي كرو عن تضامنه مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، مشددا على أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة.
وطوقت الشرطة البلجيكية مسرح الجريمة وبدأت التحقيقات.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، إن بروكسل تعرضت مجددا "لهجوم إرهابي".
وأضاف ماكرون، الموجود حاليا في ألبانيا "أوروبا تهتز".

أخبار ذات صلة
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
المرض يدفع «كريستين» لإلغاء جولتها الموسيقية
المصدر: وكالات
بلجيكا
إطلاق نار
بروكسل
آخر الأخبار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 13:17
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©