قتيلان بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية

قتل شخصان يحملان الجنسية السويدية بإطلاق نار، مساء الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وندّد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بـ"الهجوم المروّع".

وجاء في منشور لرئيس الوزراء على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "قدّمت للتو تعازيّ الصادقة لرئيس الوزراء السويدي إثر الهجوم المروع على مواطنين سويديين في بروكسل".

وأعرب دي كرو عن تضامنه مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، مشددا على أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة.

وطوقت الشرطة البلجيكية مسرح الجريمة وبدأت التحقيقات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، إن بروكسل تعرضت مجددا "لهجوم إرهابي".

وأضاف ماكرون، الموجود حاليا في ألبانيا "أوروبا تهتز".