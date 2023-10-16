المستشار الألماني يزور المنطقة لإجراء مباحثات بشأن التصعيد

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، أنه سيزور إسرائيل ومصر هذا الأسبوع، مؤكدا معلومات صحافية في هذا الصدد، وذلك في ظل التصعيد الحالي.

وستكون هذه أول زيارة لرئيس حكومة أجنبي إلى إسرائيل منذ بدء التصعيد.

لم يحدد شولتس تاريخ الزيارة لكن بحسب عدة وسائل إعلام إسرائيلية وألمانية، فإنها مرتقبة الثلاثاء.

وأشار شولتس للصحافيين، في العاصمة الألبانية تيرانا، إلى أنه سيزور بعد ذلك مصر.

وأوضح أنه يريد أيضا أن يبحث هناك "مسائل ملموسة تتعلق بشكل خاص بالوضع الأمني وكيفية تجنب تصعيد النزاع نحو مناطق أخرى".

وقال شولتس إنه يريد التطرق إلى "مسألة معرفة كيفية تنظيم المساعدة الإنسانية".