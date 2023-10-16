الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستشار الألماني يزور المنطقة لإجراء مباحثات بشأن التصعيد

المستشار الألماني أولاف شولتس
17 أكتوبر 2023 01:45

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، أنه سيزور إسرائيل ومصر هذا الأسبوع، مؤكدا معلومات صحافية في هذا الصدد، وذلك في ظل التصعيد الحالي.
وستكون هذه أول زيارة لرئيس حكومة أجنبي إلى إسرائيل منذ بدء التصعيد.
لم يحدد شولتس تاريخ الزيارة لكن بحسب عدة وسائل إعلام إسرائيلية وألمانية، فإنها مرتقبة الثلاثاء.
وأشار شولتس للصحافيين، في العاصمة الألبانية تيرانا، إلى أنه سيزور بعد ذلك مصر.
وأوضح أنه يريد أيضا أن يبحث هناك "مسائل ملموسة تتعلق بشكل خاص بالوضع الأمني وكيفية تجنب تصعيد النزاع نحو مناطق أخرى".
وقال شولتس إنه يريد التطرق إلى "مسألة معرفة كيفية تنظيم المساعدة الإنسانية".

أخبار ذات صلة
مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
الإمارات تؤكد على ضرورة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بغزة
المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
إسرائيل
مصر
زيارة
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
علوم الدار
الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
اليوم 13:17
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©