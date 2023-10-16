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تركيا لا تتعجل دعم طلب السويد الانضمام لـ «الناتو»

جانب من مدينة إسطنبول (أرشيفية)
17 أكتوبر 2023 02:21

أنقرة (وكالات) 

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أعلنت مصادر أن تركيا ترغب في إرجاء التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» هذا الشهر، بينما تترقب إشارات على دعم الولايات المتحدة لطلبها شراء طائرات من طراز «إف- 16». وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وعد خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو الماضي بإرسال الطلب إلى البرلمان التركي للتصديق عليه مع استئناف جلساته في أكتوبر الجاري، ما بدا أنه ضوء أخضر من أنقرة بعد اعتراضات واتهامات للسويد بإيواء إرهابيين.
ولكن منذ انعقاد البرلمان في الأول من أكتوبر تلقت لجنة الشؤون الخارجية، المعنية بمناقشة طلب السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، ما يقرب من 60 اتفاقية دولية لمراجعتها ليس من بينها طلب السويد، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

تركيا
السويد
الناتو
حلف شمال الأطلسي
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