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«النواب الأميركي» يصوت اليوم لانتخاب رئيس جديد

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية)
17 أكتوبر 2023 02:21

واشنطن (وكالات) 

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يصوّت مجلس النواب الأميركي المُصاب بالشلل منذ نحو أسبوعين بسبب خلافات بين الجمهوريين، لانتخاب رئيس جديد، اليوم، بحسب مذكرة وزعت على النواب أمس الأول.
ويتألّف الكونغرس الأميركي من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بغالبية ضئيلة ومجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية لكنه يشهد الآن فوضى غير مسبوقة. وعُلقت معظم سلطات مجلس النواب بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر  بسبب انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار ترامب. ولم يتمكن المحافظون منذ ذلك الحين من الاتفاق على خليفته. 
 وبعد أسبوع من التوتر الشديد اتسم بتقلبات عديدة، رشح الجمهوريون الجمعة الماضي النائب عن ولاية أوهايو جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب.
وأصبح هذا المرشح المقرب من دونالد ترامب الجمهوري الوحيد في السباق حالياً، لكنه لا يحظى بدعم كافٍ من زملائه للفوز. ومع ذلك، تم تحديد موعد لانتخاب رئيس لمجلس النواب اليوم، على الرغم من أن نتائجه غير مؤكدة. وقال جوردان على منصة «اكس»: «حان وقت العمل»، وحث زملاءه على الالتفاف حول ترشيحه.

مجلس النواب الأميركي
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