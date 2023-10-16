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إسبانيا تنقذ 1012 مهاجراً «غير شرعي» خلال يومين

مهاجرون يصلون إلى أرخبيل الكناري الإسباني (أرشيفية)
17 أكتوبر 2023 02:21

مدريد (وكالات) 

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أعلنت السلطات الإسبانية أمس إنقاذ قوات خفر السواحل 1012 مهاجراً «غير شرعي» حاولوا الوصول إلى سواحل الجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي خلال اليومين الماضيين. وذكر التلفزيون الإسباني الرسمي أن قوات الخفر اعترضت 19 قارباً يومي السبت والأحد الماضيين كان على متنها 1012 فرداً قادمين من نقاط مختلفة على الساحل الإفريقي بينهم نساء حوامل وأطفال بالقرب من سواحل جزر عدة في ارخبيل «جزر الكناري» بالمحيط الأطلسي. 
وأوضح أنه تم إنقاذ 522 مهاجراً يوم السبت الماضي و490 آخرين أمس الأول ليرتفع عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في شهر أكتوبر إلى أكثر من 6 آلاف. 
ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية الإسباني المنتهية ولايته فرناندو مارلاسكا في وقت لاحق اليوم إلى جزيرة «لاس بالماس دي غران كناريا» عاصمة ارخبيل «جزر الكناري» الذي يشمل ثمان جزر ليترأس اجتماع هيئة تنسيق الهجرة وإيجاد صيغة لتوزيع المهاجرين على مختلف الأقاليم الإسبانية.
وفي السياق، انتشل خفر السواحل اليوناني أمس الأول جثث ثلاثة مهاجرين بعد غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة جزيرة سيمي الواقعة بالقرب من الساحل الغربي التركي.
وقال بيان أنه تم العثور على ثمانية أشخاص أحياء خلال عمليات البحث والإنقاذ التي نفذت باستخدام السفن وطائرة هليكوبتر.
وهناك اثنان آخران على الأقل في عداد المفقودين، وبين المتوفين امرأة.

إسبانيا
الهجرة
المحيط الأطلسي
خفر السواحل
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