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بوتين: مستعدون للسلام ولسنا ضد التسوية في أوكرانيا

بوتين خلال المقابلة الصحفية مع مجموعة «تشاينا ميديا جروب» الصينية في الكرملين (رويترز)
17 أكتوبر 2023 02:21

موسكو (وكالات)

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست ضد التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، لافتاً الى أن كييف غير مستعدة للتفاوض. 
وقال بوتين، لمجموعة «تشاينا ميديا جروب» الصينية في مقابلة نُشرت على الموقع الالكتروني للكرملين: «للأسف، أوكرانيا لا تريد الدخول في أي مفاوضات لإنهاء الأزمة، وفي الواقع، أصدر الرئيس الأوكراني مرسوماً يحظر على أي شخص إجراء أي مفاوضات معنا، كيف يمكننا إجراء مفاوضات إذا كانوا غير راغبين في ذلك بل أصدروا مرسوماً يحظر مثل هذه المفاوضات؟»، وذلك حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للكرملين.   
وأضاف «إذا كان الجانب الأوكراني على استعداد لذلك، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو إلغاء المرسوم والإعراب عن الاستعداد للمفاوضات». 
وقال بوتين «نحن مستعدون للتفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا»، بما في ذلك على أساس المقترحات التي قدمها أصدقاؤنا الصينيون، في إشارة إلى خطة السلام للتسوية الأوكرانية التي اقترحتها بكين في وقت سابق من العام الجاري. 
ومن المقرر أن يزور بوتين الصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الذي تستضيفه بكين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.
وفي الأثناء، بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الصيني، وانج يي، خلال اجتماع في بكين، أمس، الأزمة الأوكرانية وتبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية، حسبما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة الصينية بكين أمس، للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي الثالث للحزام والطريق.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «إن الوزيرين بحثا الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية».
 وأضافت «أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية، لا سيما في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ».

روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
الصين
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