الأمم المتحدة تدعو لتمويل الاستجابة الإنسانية في تشاد

جنيف (الاتحاد)

دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في تشاد، وقيمتها 929 مليون دولار أميركي لمساعدة 7.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأكد أن تشاد تواجه 4 أزمات كبرى، وهي انعدام الأمن الغذائي، والنزوح القسري، وحالة طوارئ صحية، وتأثيرات التغير المناخي، وتؤثر هذه الأزمات على أكثر من 7 ملايين شخص من مجموع السكان البالغ 18 مليون نسمة.

وأضاف، تم تهجير مليوني شخص قسراً، بما في ذلك 1.1 مليون لاجئ و242 ألف نازح داخلياً و103 آلاف تشادي عائد من البلدان المجاورة و21 ألف نازح داخلي سابق، مشيراً إلى أنه على الرغم من قيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنقل 176 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانًا، إلا أن معظم اللاجئين والعائدين ما زالوا يعيشون في مخيمات مؤقتة، ويعاني 5.7 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي، ويتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.