آمر المنطقة الأمنية في درنة يشيد بجهـود الإمارات

درنة (وام)

أشاد الفريق عبدالباسط ابو غريس، آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة، بالجهود الإغاثية والإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا وبصفة خاصة دعم المتضررين من الإعصار «دانيال» والذي ضرب مدينة درنة الليبية 10 سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس إلى مقر تمركز الفريق الإماراتي في مدينة درنة يرافقه عدد من القيادات العسكرية في درنة. وكان في استقباله قائد فريق الإغاثة في ليبيا.

وناقش الطرفان الأوضاع الحالية في درنة وآثار الإعصار.

وأعرب آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة عن شكره للفريق الإماراتي الذي يضم متخصصين في جميع المجالات من فرق البحث والإنقاذ «طائرات البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ البحري» وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث وفريق طائرات بدون طيار «الدرونز» ودوريات المستجيب الأول، والـ k9 والمزودين بأحدث المركبات والمعدات والطائرات ووسائل البحث والإنقاذ والتقنيات المتقدمة.