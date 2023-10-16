«الغذاء العالمي»: 6 ملايين سوداني على بُعد خطوة من المجاعة

الخرطوم (وكالات)

أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج الغذاء العالمي في السودان محمد جمال، أن نحو 6 ملايين شخص، على بُعد خطوة من المجاعة في البلاد، وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وأضاف المتحدث أن الأوضاع في السودان تسير من سيئ إلى أسوأ بعد 6 أشهر من الأزمة، مشيراً إلى أن ولايات عدة لم تصلها المساعدات الغذائية مثل ولايتي غرب دارفور والخرطوم، التي وصل إليها جزء غير كاف من المساعدات.

وأفاد جمال بأن البرنامج رصد عجزاً في ميزانيته بما يعادل نحوّ 350 مليون دولار، معتبراً أن آثار النزاع تمددت ووصلت إلى جميع ولايات السودان.

وأوضح أن «الوضع في تدهور مستمر، وقد يستحيل اللحاق بالوضع الإنساني مع استمرار المعارك، وصعوبة الوصول لمناطق يشتد فيها الصراع».

وفي الخامس من الشهر الجاري، قالت الأمم المتحدة، إنها تواجه صعوبات في الوصول إلى نحو 18 مليوناً يحتاجون إلى المساعدات في السودان، منها انعدام الأمن، ونقص الدعم الدولي.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان: «نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليوناً، ولن نتخلى عن هذا الهدف ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا وتوفير الأمان لعملياتنا».

وفر أكثر من 4.2 مليون من ديارهم بسبب الحرب، وعبر ما يقرب من 1.2 مليون منهم إلى دول مجاورة مما وضع ضغوطاً هائلة على موارد السودان الهزيلة.

وقالت نكويتا سلامي إن الروتين يعوق توزيع المساعدات الإنسانية، وأن النداء الإنساني الذي وجهه المجتمع الدولي لجمع تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار لمساعدة شعب السودان لم يسفر إلا عن جمع ثلث المبلغ، مضيفة «آمل أن نرى تحركاً سريعاً للحد من العقبات البيروقراطية».

وتخشى الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى، مثل ولاية الجزيرة في وسط البلاد التي وصفتها بأنها «سلة خبز السودان»، حيث يمكن أن يعيق القتال الإمدادات الغذائية، وأضافت أن ذلك «سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي».

واندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، ما أثار أزمة إنسانية محتدمة في البلاد.