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مجلس وزراء العدل العرب يعقد دورته الـ39 في بغداد

جانب من مدينة بغداد (أرشيفية)
17 أكتوبر 2023 02:21

هدى جاسم (الاتحاد) 

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انطلقت أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب، أمس، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء وممثلين عن عدد من الدول العربية. 
وأعلن وزير العدل المغربي رئيس الدورة السابقة عبد اللطيف وهبي في بداية الاجتماع عن بدء أعمال الدورة الـ39 الحالية وانتقال رئاستها إلى وزير العدل العراقي خالد شواني.
وقال شواني في افتتاح الدورة الجديدة: إن حكومة بلاده اتخذت العديد من الخطوات على صعيد فرض القانون وترسيخ العدالة، بما فيها تشريع قوانين لمكافحة الفساد والتصدي للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وتهريبها. 
وأشار إلى أن «حكومة بلاده اتخذت كذلك خطوات وصفها بالكبيرة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعد اليوم دولة طرفاً في ثماني اتفاقيات دولية من أصل تسع في هذا المجال كما أنها أقرت مشاريع مهمة كمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري وحق التظاهر وحق الحصول على المعلومة وقانون حماية الطفل». 
 بدوره قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل السعودي وليد الصمعاني: إن «جدول أعمال الدورة الحالية تضمن بنوداً مهمة كمشروع قانون منع الكراهية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعدداً من الاتفاقيات العربية». 
من جهته أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بجدول أعمال الدورة الحالية لاسيما ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية، وإعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

مجلس وزراء العدل العرب
بغداد
العراق
جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط
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