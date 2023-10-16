لندن تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث

لندن (وكالات)

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، زيادة المساعدة الإنسانية البريطانية للفلسطينيين بمعدل الثلث، أي بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني (11.5 مليون يورو) إضافية.

وقال سوناك أمام البرلمان: «علينا دعم الشعب الفلسطيني». وتابع رئيس الحكومة أمام البرلمان الذي وقف قبل ذلك دقيقة صمت في ذكرى «الإسرائيليين والفلسطينيين والأبرياء الآخرين الذين خسروا حياتهم»، أن هناك «مسائل صعبة يجب حلها لمعرفة كيف يمكننا إعادة إحياء آفاق حل الدولتين على المدى الطويل من، أجل تطبيع الوضع والاستقرار الإقليمي».