مساعدات غزة عالقة مع استمرار نزوح مئات الآلاف

عواصم (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عزمه تدشين جسر جوي إنساني لتسيير «عدة رحلات جوية» إلى مصر من أجل توصيل الإمدادات إلى المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض في غزة، فيما أكدت مصر أن مئات الأطنان من الإمدادات لا تزال عالقة عند معبر رفح.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «ستنطلق أول رحلتين هذا الأسبوع، وستحملان شحنات إنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تحتوي على مواد للإيواء وأدوية ومستلزمات النظافة».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في تيرانا: «الفلسطينيون في غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية».

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر في مطلع الأسبوع زيادة مساعداته الإنسانية ثلاث مرات، لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو، لدعم المدنيين المحتاجين للمساعدة في غزة.

من جهتها، قالت مصر، أمس، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفاً حتى الآن بشأن فتح معبر رفح من جانب غزة للسماح بدخول المساعدات، وخروج مواطني دول ثالثة.

وذكرت مصر أن معبر رفح ظل مفتوحاً من الجانب المصري في الأيام الماضية، لكنه صار غير مؤهل للعمل بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.

ومع اشتداد القصف الإسرائيلي، بقي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بدون كهرباء، وهو ما دفع الخدمات الصحية وتلك الخاصة بالمياه إلى حافة الانهيار مع اقتراب الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات من النفاد.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للصحفيين: «هناك حاجة ملحة لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة». وأضاف: «لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفاً حتى الآن بشأن فتح معبر رفح من جانب غزة للسماح بدخول المساعدات وخروج مواطني دول ثالثة». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المسؤولين الأميركيين لا يزالوا يأملون في تشغيل معبر رفح لبضع ساعات، مشيراً إلى أن آمالاً سابقة بهذا الشأن «تبددت».

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين إن استمرار الحرب يجعل من «الصعب للغاية» إرسال المساعدات عبر رفح. ونزح مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل غزة، واستقل البعض السيارات وحملوا الحقائب باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بينما عاد آخرون إلى الشمال بعد فشلهم في العثور على ملاذ. وعبرت مصر مثل غيرها من الدول عن معارضتها لأي نزوح جماعي لسكان غزة، وهو ما يعكس مخاوف شديدة من أن تؤدي الحرب الأخيرة إلى موجة جديدة من نزوح الفلسطينيين. ودعت مصر إلى عقد قمة بخصوص الأزمة. وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن من المتوقع عقدها يوم السبت في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر. وقال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الرئيس تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث أزمة التصعيد في غزة. وقال شكري إن مصر تهدف إلى السماح بحرية الحركة عبر المعبر لأشخاص من بينهم فلسطينيون يسعون للعلاج الطبي أو السفر العادي.