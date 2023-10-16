الإمارات تؤكد على ضرورة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بغزة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الطارئ الافتراضي لمؤتمر اتحادِ مجالس الدول الأعضاء في منظمةِ التعاونِ الإسلامي.

وحضر الاجتماع الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وقال معالي صقر غباش، خلال كلمته أمام رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاونِ الإسلامي: إن دولة الإمارات تولي الأهمية القصوى لتكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وفتح الممرات، وإيصال جميع المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية لهم وبشكل فوري.

وتابع: أود أن أنقل للشعب الفلسطيني الشقيق أصدقَ مشاعرِ الأخوةِ من دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، وتعازيهم الصادقة للأبرياء من الضحايا، سائلين اللهَ تعالى أنْ يَمن بالشفاءِ العاجل على المصابين والجرحى.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بمبادئ الأخوةِ والتضامنِ مع الأشقاء في جميعِ الأوقاتِ والظروف، ويتجلى هذا النهج الثابت بشكل خاص في مبادرة الدعم التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأشقاءِ الفلسطينيين في هذه الظروف الحرجة، حيث أرسلت دولة الإمارات يوم الجمعة الماضي أول طائرة مساعدات طبية عاجلة استعداداً لإدخالها إلى قطاع غزة، كما بدأت حملة شعبية واسعة النطاق للتبرعات العينية والمالية وتجهيز المساعدات لإيصالها إلى المدنيين المحاصرين في غزة.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تستنكر جميعَ الهجماتِ التي تستهدف المدنيين، وتحثُ في الوقت نفسه على ضرورة الاحترام الكاملِ للقانونِ الدولي الإنساني.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تؤكد ضرورة تعزيز الجهود المكثفة لتحقيق التهدئة، وتخفيض وتيرةِ التصعيد بأقصى سرعة ممكنة، ومنعِ تمددِ الصراع إلى مناطق أخرى خارج فلسطين لما لذلك من تداعيات خطيرة جداً على استقرار المنطقة بأكملها.

وقال معاليه: إن قيادة دولة الإمارات الرشيدة باشرت فور اندلاع الأزمة تحركاتها الدبلوماسية على الأصعدة كافة، بهدف وقف التصعيد، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والمنشآت. كما دعت المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول على وقف فوري لإطلاق النار لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل انطلاقاً من ثوابتِ دولةِ الإماراتِ العربية المتحدة تجاه القضيةِ الفلسطينيةِ، وتوافقاً مع المبادئِ التي تأسستْ عليها، وآمنتْ بها، ودافعتْ وتدافعُ عنها دولةُ الإماراتِ وقيادتُها الرشيدة،

وقال معاليه: إنه في هذا السياق، تشدد الشعبة البرلمانية الإماراتية على موقف دولة الإمارات الثابت بأنَّ لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال الوصول إلى حل دائم، وعادل، وشاملٍ يتمثل بحل الدولتين، وفقاً للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي: المرجعيات الدولية ذاتِ الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابعِ من حزيران/يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولتِه المستقلِة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام كلمته قال معالي صقر غباش: أُعبر باسمي وباسمِ المجلس الوطني الاتحادي عن بالغِ شكرِنا لمعالي إبراهيم بوغالي رئيسِ المجلسِ الشعبي الوطني بالجمهوريةِ الجزائريةِ الديمقراطيةِ الشعبية، ورئيسِ الدورة الحالية لاتحادِ مجالسِ الدول الأعضاءِ في منظمة التعاونِ الإسلامي لعقد هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة التطورات الأخيرة التي تشهدُها الأراضي الفلسطينية والمنطقةُ بشكلٍ عام.