وفاة 47 شخصاً في غرق مركب بالكونغو الديموقراطية

لقي 47 شخصاً على الأقلّ مصرعهم ولا يزال عدد آخر غير معروف من الركّاب في عداد المفقودين إثر غرق مركب نهري في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلنت السلطات الإثنين.

وقال وزير النقل مارك إيكيلا خلال مؤتمر صحافي إنّ كارثة غرق المركب التي وقعت ليل الجمعة-السبت في نهر الكونغو في مقاطعة خط الاستواء (شمال غرب) أسفرت عن مصرع 47 شخصاً على الأقلّ، مشيراً إلى أنّ عدد المفقودين لا يزال مجهولاً.

وقال "تمّ انتشال 47 جثّة".

وأكّد الوزير أنّ المركب غرق بسبب "الحمولة الزائدة"، لافتاً إلى أنّ "المراكب الخشبية" على غرار ذلك الذي غرق غير مسموح لها بالإبحار ليلاً.

وكان المركب متوجّهاً من مبانداكا إلى إقليم بولومبا في مقاطعة خط الاستواء عندما انقلب ليل الجمعة-السبت.

وتابع الوزير "لقد طلبنا من سلطات الإقليم تشكيل لجنة تحقيق".



