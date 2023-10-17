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مقتل شخص بحريق غابات في أستراليا

أرشيفية
17 أكتوبر 2023 08:12

لقي رجل حتفه في عقار ريفي في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية جراء حرائق الغابات في الولاية الواقعة في شرق أستراليا، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه تم العثور على جثة رجل في "حريق غابات أثر على عقار ريفي" بالقرب من كيمبسي، على بعد حوالي 450 كيلومترا شمال سيدني.

وأوضحت الشرطة أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى العقار "بعد أن أثيرت مخاوف بشأن فقدان رجل 56/ عاما/ "، جراء تمدد حريق غابات في المنطقة.

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واعتبارا من الساعة 0800 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2100 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش) بلغ عدد الحرائق المشتعلة في جميع أنحاء الولاية 69 حريقا ، حسبما ذكرت خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز.

واحترقت ملايين الهكتارات من الأراضي جراء حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا في صيف 2020-2019، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل وتدمير آلاف المنازل.

المصدر: د ب أ
أستراليا
حريق
سيدني
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