توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل

اعتقلت الشرطة البلجيكية الثلاثاء رجلاً يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم في بروكسل، حسبما أعلن متحدث باسم الادعاء العام الفدرالي.

وقال المتحدث إريك فان دويس إن عناصر من الشرطة "أطلقوا النار" لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل.

ولم يؤكد المتحدث تقريرا لشبكة آر تي بي إف، أفاد بإصابة المشتبه به.

وجاء توقيفه بعد مطاردة مكثفة في العاصمة بحثا عن المهاجم المسلح ببندقية رشاشة.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في وقت سابق إن المشتبه، يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني.

ووقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم.



