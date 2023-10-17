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بوتين يلتقي شي جين بينغ في بكين

بوتين يلتقي شي جين بينغ في بكين
17 أكتوبر 2023 19:18

 استقبل الرئيس الصينيشي جين بينغ الثلاثاء في بكين نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور الصين لمناسبة انعقاد قمة "طرق الحرير الجديدة" .
وقالت وزارة الخارجية الروسية في رسالة نشرتها على شبكة "إكس" إنّ "الرئيس شي جين بينغ استقبل الرئيس فلاديمير بوتين لدى وصوله (إلى المنتدى)، وأجرى الرئيسان محادثة قصيرة".
وتستقبل الصين هذا الأسبوع ممثلين عن 130 دولة في إطار منتدى "مبادرة الحزام والطريق" واسعة النطاق التي أطلقها شي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الروسية لقاء الرئيسين مساء الثلاثاء في حفل افتتاح المنتدى، وهما يتصافحان ويتبادلان المجاملات.
ثم شاركا في صورة جماعية التُقطت مع القادة الآخرين المشاركين في المنتدى.

ومن المقرر أن يعقد محادثات مع شي على هامش المنتدى الأربعاء، وفق ما أفاد الكرملين.
وجاء في بيان للكرملين أنه "خلال المحادثات، سيتم التركيز بشكل خاص على القضايا الدولية والإقليمية"، من دون تقديم تفاصيل.

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المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
شي جين بينغ
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