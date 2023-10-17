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تاسك يدعو الرئيس البولندي لسرعة تسليم السلطة بعد فوز حزبه بالانتخابات

تاسك يدعو الرئيس البولندي لسرعة تسليم السلطة بعد فوز حزبه بالانتخابات
17 أكتوبر 2023 21:09

 دعا زعيم المعارضة البولندي دونالد تاسك رئيس البلاد أندريه دودا إلى إطلاق عملية تسليم السلطة بعد فوز حزبه والأحزاب المتحالفة معه بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأول الأحد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.  

وفاز الائتلاف المدني بقيادة تاسك بـ 157 مقعدا في الغرفة الأدنى بالبرلمان البولندي، وحصد حزب الطريق الثالث 65 مقعدا وحصل حزب اليسار على 26 مقعدا، وفقا لحسابات مبنية على النتائج النهائية التي أكدتها المفوضية الوطنية للانتخابات اليوم.

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وسيمنح ذلك التحالف المؤلف من ثلاثة أحزاب 248 مقعدا في البرلمان المؤلف من 460 عضوا. وعززت النتيجة الأصول البولندية، الأمر الذي يضع البلاد على الطريق لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد النزاع طويل الأمد الذي خاضه حزب القانون والعدالة  مع بروكسل في مسائل من المعايير الديمقراطية إلى حرية الإعلام والسياسة المناخية.

وقال تاسك في خطاب متلفز اليوم: "أناشد الرئيس لاتخاذ قرارات سريعة نشطة". وقد تشير النتيجة الإجمالية إلى نقطة تحول في السياسة الخارجية البولندية وتبشر بمسار أكثر تأييدا لأوروبا، فضلا عن موقف أكثر تصالحية تجاه الجارة ألمانيا.

المصدر: د ب أ
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