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أرمينيا مستعدة لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان نهاية العام الجاري

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (أرشيفية)
18 أكتوبر 2023 02:45

موسكو (وكالات) 

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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أمس، أن أرمينيا مستعدة لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان بحلول نهاية العام، وإنها ستضمن سلامة جميع مواطني أذربيجان على أراضيها، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنه يعتقد أنه من الممكن إبرام اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان إذا أبدى الجانبان حسن النية، مقللاً من صعوبة التوصل إلى اتفاق حول الحدود المشتركة. وأردف: «يمكن تحقيق كل شيء بحسن النية من كلا الطرفين».
واقترح بوتين في وقت سابق خلال حديثه في قمة في بشكك عاصمة قرغيزستان إجراء محادثات سلام بين البلدين في موسكو.

أرمينيا
أذربيجان
نيكول باشينيان
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