رئيس الوزراء السويدي: نواجه تهديداً أمنياً غير مسبوق

استوكهولم (وكالات)

حذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، أمس، من أن السويد لم تواجه تهديداً أمنياً في تاريخها الحديث كما هو الحال الآن، واصفاً اعتداء بروكسل الذي أودى بحياة سويديين اثنين بأنه «هجوم إرهابي» ضد بلاده.

وأطلقت شرطة بروكسل أمس النار على المهاجم المفترض وقتلته.

وقال كريستيرسون: «لم يحدث في التاريخ الحديث أن كانت السويد مهددة أكثر مما هي اليوم». وتابع «تشير كل الدلائل إلى أن ما حصل كان هجوماً إرهابياً استهدف السويد ومواطنين سويديين، ليس لسبب غير أنهم سويديون»، مضيفا أنه يشعر بـ«حزن يتعذر فهمه».

وفي أغسطس، رفع جهاز الاستخبارات السويدي مستوى التهديد إلى الدرجة الرابعة على مقياس من 5 درجات.

وقُتل سويديّان في شمال بروكسل، أمس الأول، برصاص مسلّح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية. ووقع الهجوم بالقرب من ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم.