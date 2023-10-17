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انطلاق الاجتماع الوزاري «أفريقيا- شمال أوروبا» بالجزائر

وزارة الخارجية الجزائرية
18 أكتوبر 2023 02:45

الجزائر (وكالات) 

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انطلقت أمس بالجزائر العاصمة أعمال الدورة الـ20 للاجتماع الوزاري لدول أفريقيا ودول شمال أوروبا بالتركيز على موضوع السلم والأمن في أفريقيا والشراكة والتعاون متعدد الأطراف. 
ويشارك في هذه الدورة التي تحتضنها الجزائر لأول مرة منذ إطلاق المبادرة عام 2001 من قبل وزيرة خارجية السويد آنذاك آنا ليند نحو 30 دولة تشمل السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وإيسلندا إضافة إلى مجموعة كبيرة من الدول الأفريقية.  وستقام على هامش الدورة 
3 ندوات تتناول السلم والأمن والشراكة الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف داخل الهيئات الدولية.

الجزائر
أوروبا
أفريقيا
الدنمارك
النرويج
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