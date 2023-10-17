الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القاهرة تستضيف الدورة الـ 14 لمبعوثي السلام في أفريقيا

القاهرة تستضيف الدورة الـ 14 لمبعوثي السلام في أفريقيا
18 أكتوبر 2023 02:45

القاهرة (وكالات) 

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى مصر
مصر تصلح الطرق في معبر رفح تمهيداً لإدخال المساعدات

افتتحت، أمس، أعمال الدورة الـ 14 للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في أفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار بالقارة، والتي تستضيفها القاهرة على مدار يومين. 
وأشار السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في كلمة افتتاحية، الى رؤية مصر للتعاطي مع التحديات التي تجابهها أفريقيا، منوهاً إلى «الحاجة لإعادة صياغة مقاربة القارة من منظور شامل ومتكامل يعالج جذور النزاعات ويضمن تواصل الاستجابة لكافة مراحل النزاع، مع إعطاء الأولوية دائماً للدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لتحديات تمويل أنشطة السلم والأمن والتنمية في القارة. 
بدوره، أكد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن «التحديات المعقدة والعديدة التي تشهدها أفريقيا باتت للأسف تحد من قدرة القارة على بلوغ الأهداف التي رسمتها في أجندة 2060 ومبادرة إسكات البنادق»، وأبدى تخوفه من أن يؤدي ذلك إلى إضاعة مكتسبات السلام والتنمية. 

أفريقيا
القاهرة
مصر
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©