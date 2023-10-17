القاهرة تستضيف الدورة الـ 14 لمبعوثي السلام في أفريقيا

القاهرة (وكالات)

افتتحت، أمس، أعمال الدورة الـ 14 للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في أفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار بالقارة، والتي تستضيفها القاهرة على مدار يومين.

وأشار السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في كلمة افتتاحية، الى رؤية مصر للتعاطي مع التحديات التي تجابهها أفريقيا، منوهاً إلى «الحاجة لإعادة صياغة مقاربة القارة من منظور شامل ومتكامل يعالج جذور النزاعات ويضمن تواصل الاستجابة لكافة مراحل النزاع، مع إعطاء الأولوية دائماً للدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لتحديات تمويل أنشطة السلم والأمن والتنمية في القارة.

بدوره، أكد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن «التحديات المعقدة والعديدة التي تشهدها أفريقيا باتت للأسف تحد من قدرة القارة على بلوغ الأهداف التي رسمتها في أجندة 2060 ومبادرة إسكات البنادق»، وأبدى تخوفه من أن يؤدي ذلك إلى إضاعة مكتسبات السلام والتنمية.