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وفاة مطلق النار المفترض في بروكسل

وفاة مطلق النار المفترض في بروكسل
18 أكتوبر 2023 08:17

توفي المشتبه بوقوفه خلف قتل رجلين سويديَّين في هجوم وقع مساءالاثنين في بروكسل، متأثراً بإصابته بجروح خلال إلقاء القبض عليه صباح الثلاثاء في مقهى في العاصمة البلجيكية.
وحذّر رئيس الوزراء السويدي الثلاثاء من ستوكهولم، من أنّ السويد "مهدّدة أكثر من أي وقت مضى".
وقال أولف كريستيرسون خلال مؤتمر صحافي "لم يحدث في التاريخ الحديث أن كانت السويد والمصالح السويدية مهددة أكثر مما هي اليوم"، مؤكداً أنّ ما حصل "اعتداء إرهابي استهدف سويديين".

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وكانت بروكسل أعلنت في وقت سابق الثلاثاء وفاة الجاني المفترض.
وقُتل المشتبه به بالرصاص في مقهى في حيّ شيربيك في بروكسل، حيث تدخلت الشرطة بعد فترة وجيزة من الساعة الثامنة صباحاً (6,00 بتوقيت غرينتش) بناءً على إفادة شاهد تعرّف عليه.
وقالت النيابة العامة في بروكسل "أثناء التدخّل، تمّ إطلاق أعيرة نارية وقتل المشتبه به بالرصاص". وحاولت خدمات الطوارئ إنعاشه في الموقع، ثم نُقل إلى المستشفى حيث تمّ الإعلان عن وفاته الساعة 9,38 صباحاً.

المصدر: وكالات
السويد
بروكسل
إطلاق نار
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