الرئيس الصيني: مشروع "الحزام والطريق" على "المسار الصحيح"

ذكر الرئيس الصيني، شي جين بينج أن مشروع البنية التحتية الضخم الصيني، المعروف باسم "مبادرة الحزام والطريق" على المسار الصحيح.

وأضاف شي في بكين اليوم الأربعاء، في افتتاح منتدى الحزام والطريق الثالث، لبحث المشروع أن المشروع " يمضي قدما على المسار الصحيح ". وتابع شي أن الدول النامية، يتعين أن تستفيد أيضا من مبادرة الحزام والطريق، التي تم إطلاقها قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أن التغييرات التاريخية تتكشف في العالم.

وكان من بين ممثلي أكثر من 140 دولة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى بكين أمس الثلاثاء.