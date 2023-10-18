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الرئيس الصيني: مشروع "الحزام والطريق" على "المسار الصحيح"

الرئيس الصيني شي جين بينغ يتحدث في حفل افتتاح منتدى الحزام والطريق
18 أكتوبر 2023 16:23

ذكر الرئيس الصيني، شي جين بينج أن مشروع البنية التحتية الضخم الصيني، المعروف باسم "مبادرة الحزام والطريق" على المسار الصحيح.

وأضاف شي في بكين اليوم الأربعاء، في افتتاح منتدى الحزام والطريق الثالث، لبحث المشروع أن المشروع " يمضي قدما على المسار الصحيح ". وتابع شي أن الدول النامية، يتعين أن تستفيد أيضا من مبادرة الحزام والطريق، التي تم إطلاقها قبل عشر سنوات، مشيرا إلى أن التغييرات التاريخية تتكشف في العالم.

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المصدر: وام
بكين
الحزام والطريق
الصين
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