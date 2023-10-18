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إغلاق عدة مطارات بفرنسا بعد تهديدات بوجود قنابل

إغلاق عدة مطارات بفرنسا بعد تهديدات بوجود قنابل
18 أكتوبر 2023 23:44

 تم إخلاء مطارات في مدن ليل وليون ونانت وبوفيه وتولوز بفرنسا في وقت مبكر اليوم الأربعاء بسبب تهديدات بوجود قنابل، وفقا لما ذكرته شبكة "بي اف ام تي في"، نقلا عن الشرطة.

وفي مطار نيس، أثارت حقيبة متروكة دون صاحبها مخاوف أمنية، وجرى استدعاء قوات الأمن أمنيا. وقال المطار إن العمليات عادت منذ ذلك الحين لطبيعتها. كما استؤنفت عمليات المطار في كل من ليون وليل ونيس.

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يشار إلى أن التهديدات بوجود قنابل تزايدت مؤخرا في فرنسا، خاصة في المدارس. وقالت الشرطة مؤخرا إنها لم تعثر على أي أمر غير عادي في المطارات. وكان متحف اللوفر تأثر الأسبوع الماضي بإنذار خاطئ بوجود قنبلة، وقصر الفرساي مرتين. ولم يعرف من وراء التهديدات.

المصدر: د ب أ
فرنسا
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