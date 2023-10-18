الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الأوروبي يوافق على قانون رقمنة «شنغن»

البرلمان الأوروبي يوافق على قانون رقمنة «شنغن»
19 أكتوبر 2023 02:15

فرنسا (وكالات)

أخبار ذات صلة
قطار يقل نواباً إلى متنزه ترفيهي بدلاً من البرلمان
البرلمان الأوروبي يدعو لقواعد موحدة للحقائب داخل الطائرات

وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية 573 صوتاً مقابل معارضة 36 وامتناع 16 آخرين عن التصويت، أمس، على قانون جديد لرقمنة إجراءات إصدار تأشيرة منطقة «شنغن». 
وذكر البرلمان الأوروبي في بيان، أن «الإجراءات الجديدة تهدف من خلال رقمنة عملية طلب التأشيرة إلى تقليل التكاليف والجهود المطلوبة لتقديم طلب مع ضمان تطبيق الممارسات المتفق عليها في جميع أنحاء أوروبا وتحسين أمنها».  وأضاف البيان، أن معالجة طلبات إصدار التأشيرة على منصة واحدة عبر «الإنترنت» من شأنها أيضاً إبلاغ المتقدمين بالبلد الذي سيتلقى طلباتهم «في حالة الرحلات متعددة البلدان»، مشيراً إلى أن التأشيرات الجديدة المشفرة «أكثر أماناً ويصعب تزويرها». 
وبمجرد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة الأوروبية على الإجراءات الجديدة ستنشر في شكل قانون في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيدخل حيز التنفيذ.

البرلمان الأوروبي
شنغن
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©