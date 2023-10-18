مناورات جوية مشتركة بين واشنطن وسيؤول وطوكيو نهاية الأسبوع

سيؤول (وكالات)

تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، إجراء مناورات جوية مشتركة في نهاية الأسبوع بمشاركة قاذفة أميركية ثقيلة من طراز ب- 52، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء أمس عن مصدر عسكري.

وتعد المناورة الثلاثية المقررة الأحد القادم الأولى من نوعها التي تُجرى قرب شبه الجزيرة الكورية، وفق المصدر ذاته.

ورفض مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تأكيد المعلومات، لكنه أشار إلى أن الدول الثلاث تضاعف تدريباتها المشتركة «لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية».

وتشمل المناورات المقررة، وفق «يونهاب»، تحليق طائرة ب- 52 برفقة طائرات مقاتلة من الدول الثلاث.

هبطت القاذفة الأميركية في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي، بعدما حلّقت فوق أكبر معرض دفاعي في البلاد.

وفي أغسطس الماضي، وفي قمة عقدت في كامب دايفيد قرب واشنطن، اتفق زعماء الدول الثلاث على خطة تمتد لسنوات عدة لإجراء تدريبات مشتركة منتظمة.