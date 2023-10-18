الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مناورات جوية مشتركة بين واشنطن وسيؤول وطوكيو نهاية الأسبوع

مناورات جوية مشتركة بين واشنطن وسيؤول وطوكيو نهاية الأسبوع
19 أكتوبر 2023 02:14

سيؤول (وكالات) 

أخبار ذات صلة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»

تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، إجراء مناورات جوية مشتركة في نهاية الأسبوع بمشاركة قاذفة أميركية ثقيلة من طراز ب- 52، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء أمس عن مصدر عسكري.
وتعد المناورة الثلاثية المقررة الأحد القادم الأولى من نوعها التي تُجرى قرب شبه الجزيرة الكورية، وفق المصدر ذاته.
ورفض مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تأكيد المعلومات، لكنه أشار إلى أن الدول الثلاث تضاعف تدريباتها المشتركة «لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية».
وتشمل المناورات المقررة، وفق «يونهاب»، تحليق طائرة ب- 52 برفقة طائرات مقاتلة من الدول الثلاث.
هبطت القاذفة الأميركية في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي، بعدما حلّقت فوق أكبر معرض دفاعي في البلاد.
وفي أغسطس الماضي، وفي قمة عقدت في كامب دايفيد قرب واشنطن، اتفق زعماء الدول الثلاث على خطة تمتد لسنوات عدة لإجراء تدريبات مشتركة منتظمة.

آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©