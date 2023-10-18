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انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية
19 أكتوبر 2023 02:14

موسكو (وكالات) 

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صوّت النواب في مجلس الدوما، أمس، لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر إجراء هذه الاختبارات.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق بعد نظراً إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
وفي جلسة استماع سريعة، أمس، صوّت أعضاء مجلس الدوما بالإجماع بموجب القراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء مصادقة بلادهم على هذه المعاهدة. 
وبنتيجة ذلك، سيُرفع مشروع القانون إلى الغرفة العليا في البرلمان، أي مجلس الاتحاد، للتصويت، قبل رفعه إلى الرئيس فلاديمير بوتين للمصادقة عليه وجعله قانوناً نافذاً.
وفي وقت سابق من 2023، علّقت روسيا مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت الجديدة»، وهي آخر اتفاقية ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة متعلقة بالأسلحة النووية.

روسيا
مجلس الدوما
موسكو
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