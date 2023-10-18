الأمم المتحدة: تضاعف معدلات الجوع في السودان

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أمس، أن عدد الأسر التي تعاني الجوع تضاعف تقريباً في السودان، بعد 6 أشهر من الأزمة التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى.

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 9000 شخص وفقاً لحصيلة لا تأخذ بالاعتبار مجمل أعداد القتلى، وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها، في حين أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية في حين يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وقالت منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف»: إن «عدد الأسر التي تعاني الجوع تضاعف تقريباً»، مضيفتان في بيان صحافي أن «700 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الشديد، ويحتاج 100 ألف طفل إلى علاج منقذ للحياة بسبب سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية».

واستناداً إلى توقعات جامعة جونز هوبكنز، ذكر البيان أن «ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية عام 2023 بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي وتعطيل الخدمات الأساسية» منذ بدء النزاع في السودان.

اندلعت النزاع في السودان في 15 أبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع. وقال البيان إنه مع وجود أكثر من 7.1 مليون نازح داخلياً - بما في ذلك 4.5 مليون منذ بداية المعارك، فإن السودان لديه الآن أكبر عدد من النازحين في العالم. ويتعرض ملايين الأطفال لأمراض مختلفة، مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا، في حين يتعرض النظام الصحي لضغوط كبيرة بسبب الهجمات والقتال، حسب منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف». وتتعرض المرافق الصحية للاحتلال أو النهب أو التدمير.

وحوالي 70% من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع لا تعمل.

وتشير المنظمتان إلى أن الكوليرا، وهو مرض شديد العدوى، قد أودى على سبيل المثال بحياة 65 شخصاً، العديد منهم من الأطفال، وسيتسبب في وفاة العديد من الأشخاص إذا لم تتم السيطرة عليه بسرعة.

وتدعوان إلى الحفاظ على أنظمة الصحة والتغذية وإعادة تأهيلها لتجنب وقوع «عدد كبير غير مقبول من الوفيات» بين الأطفال والفئات السكانية الضعيفة.