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بايدن يغادر إسرائيل بعد زيارة قصيرة

بايدن يغادر إسرائيل بعد زيارة قصيرة
19 أكتوبر 2023 02:15

واشنطن (الاتحاد)

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غادر الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل، أمس، بعد زيارة استمرت أقل من ثماني ساعات، تعهد خلالها بدعم الإسرائيليين وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين الذين يعانون.
وسافر بايدن إلى تل أبيب في زيارة سريعة لإظهار دعم بلاده القوي لإسرائيل.
وقال: «الولايات المتحدة تؤيد بشكل قاطع حماية حياة المدنيين في الصراع وأنا أشعر بالحزن، على العائلات التي قُتلت أو أصيبت في هذه المأساة».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم مئة مليون دولار في صورة تمويل جديد للمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة. وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وأضاف أنه سيطلب من الكونجرس مساعدات «غير مسبوقة» هذا الأسبوع لدعم إسرائيل، وهي مساعدات من المتوقع دمجها في حزمة ضخمة بقيمة مئة مليار دولار.

جو بايدن
إسرائيل
غزة
فلسطين
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