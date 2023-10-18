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المبعوث الأممي: خطر اتساع حرب غزة «حقيقي جداً»

أطفال يتفقدون الدمار في مدرسة تديرها الأمم المتحدة بمخيم للاجئين في غزة (أ ف ب)
19 أكتوبر 2023 02:15

عواصم (الاتحاد)

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مصر تصلح الطرق في معبر رفح تمهيداً لإدخال المساعدات

حذر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، مجلس الأمن، أمس، من أن خطر اتساع الحرب في قطاع غزة «حقيقي جداً وخطير للغاية».
وأضاف تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، مخاطباً المجلس المؤلف من 15 عضواً عبر اتصال مرئي: «أخشى أن نكون على شفا هاوية عميقة وخطيرة يمكن أن تغير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط ككل».
يأتي ذلك فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن المصريين سيرفضون أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، مضيفاً أن هذا من شأنه تحويل شبه الجزيرة إلى قاعدة تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل.
وأثار قصف إسرائيل غير المسبوق على قطاع غزة والحصار الذي تفرضه على القطاع مخاوف من احتمال إجبار سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على التوجه جنوباً إلى سيناء.
وأضاف أن مصر ترفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو عبر التهجير القسري، وهو ما سيحدث على حساب دول المنطقة.
وتحاول مصر إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح لكن المساعدات تتكدس على الجانب المصري، حيث جعل القصف الإسرائيلي العبور إلى الجانب الفلسطيني للمعبر أمراً غير ممكن.
وأكدت إسرائيل، أمس، السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة من مصر، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء، بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مكتب بنيامين نتانياهو: «عطفاً على طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية عبر مصر».
وأشار إلى أنه سيتم توفير «الغذاء والماء والدواء» للسكان المدنيين فقط.  ولم يُحدد جدول زمني لتسليم المساعدات، لكن منظمة الصحة العالمية رحبت بالإعلان.
وكتب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس: «حياة كثيرين تعتمد على ذلك».

المبعوث الأممي
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