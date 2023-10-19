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مستشار ألمانيا يتعهد بالمزيد من المساعدات لأوكرانيا

مستشار ألمانيا يتعهد بالمزيد من المساعدات لأوكرانيا
19 أكتوبر 2023 15:54

 تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس لأوكرانيا بحزمة شتوية لأوكرانيا ومواصلة توريدات الأسلحة وتقديم دعم مالي. وقال شولتس اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بالعاصمة الألمانية برلين  أن ألمانيا ستضع حزمة شتوية لأجل أوكرانيا ، وأضاف أن "كل ما هو ضروري لأجل الدفاع الجوي" سيكون محوريا. وأضاف المستتشار الألماني أن بلاده سوف تورد لأوكرانيا وحدة إضافية من نظام الدفاع الجوي من طراز باتريوت وصواريخ جديدة من طراز "إيريس-تي" وكذلك دبابات جيبارد جديدة مضادة للطائرات والذخيرة الجديدة اللازمة لها. يذكر أن وزير الدفاع الألماني أعلن عن ذلك من قبل. وتابع شولتس أنه سيتم في أوروبا أيضا مناقشة الطريقة التي يتم بها تمويل المساعدة المالية لأوكرانيا، وأوضح أن ذلك يتعلق بالإطار المالي متوسط المدى للاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن الموقف الألماني يتمثل في ألا يتم فقط تمويل كل شيء بأموال إضافية، ولكن سيكون هناك "إعادة ترتيب للأولويات". وأضاف المستشار الألماني أنه سيتم تناول نقطة مهمة أيضا خلال قمة الاتحاد الأوروبي وهي وضع حد للهجرة غير الشرعية في أوروبا وإلى ألمانيا.  

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