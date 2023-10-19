الرئيس المصري وملك الأردن يبحثان الوضع في المنطقة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، التصعيد الحالي في المنطقة.

في بيان مشترك عقب مباحثاتهما في العاصمة المصرية القاهرة، حذر السيسي وعبد الله الثاني من اتساع نطاق التصعيد.

جاءت القمة قبل يومين من قمة دولية دعت إليها مصر السبت في محاولة لوقف التصعيد الراهن.

وأعلنت مصر، في وقت سابق اليوم الخميس، أنّ الرئيسين المصري والأميركي جو بايدن اتّفقا، خلال مكالمة هاتفية، على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

بدوره، أعلن بايدن أنّ مصر وافقت على السماح بإدخال 20 شاحنة كدفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر رفح إلى القطاع.

وتوقع بايدن ألا تعبر هذه الشاحنات قبل غد الجمعة على الأرجح لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات.