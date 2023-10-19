بوتين يشيد بعلاقات بلاده مع الصين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمستوى التعاون «غير المسبوق» مع الصين في مجال الطاقة.

وغداة زيارته إلى الصين، كتب بوتين، في رسالة موجهة إلى المشاركين في منتدى روسي-صيني للطاقة نظم في بكين، ونشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، أن «علاقات الشراكة العالمية والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين بلغت مستوى غير مسبوق».

وأكد بوتين لرئيس منغوليا، الثلاثاء في بكين، أن الاتفاق على مشروع خط أنابيب الغاز «طاقة سيبيريا 2»، الضخم الذي سيمر عبر بلاده إلى الصين، يحرز تقدما.

تأمل موسكو في إطلاق أشغال الخط اعتبارا من 2024.

وأشار أليكسي ميلر رئيس مجموعة «غازبروم» الروسية، اليوم الخميس، إلى زيادة بنسبة «46,6%» في صادرات الغاز «بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي» من خلال خط «طاقة سيبيريا 1» الممتد بين سيبيريا والصين.

وبحسب أرقام أعلنها إيغور سيتشين رئيس مجموعة «روسنفت» النفطية الروسية العملاقة خلال المنتدى، فإن الطاقة تمثل «أكثر من 75% من الصادرات الروسية إلى الصين».