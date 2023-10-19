أول قافلة عسكرية فرنسية تنسحب من النيجر إلى تشاد

وصلت طلائع الجنود الفرنسيين، الذين غادروا قواعدهم في النيجر في قافلة برية متوجهين إلى تشاد، "بلا أي حادث" إلى العاصمة نجامينا، في بداية عملية يتوقع أن تُستكمل بحلول نهاية ديسمبر، بحسب ما أعلنت باريس اليوم الخميس.

وأوضح العقيد بيار جودييير، المتحدث باسم الأركان العامة الفرنسية، أن هذه القافلة غادرت النيجر "بأمان وبالتنسيق مع القوات النيجرية".

وقد "وصلت دون أي حادث يذكر" إلى نجامينا، عاصمة تشاد المجاورة، بعد عشرة أيام من السفر.

وأضاف أنه سيتم تنظيم رحلات جوية من تشاد إلى فرنسا "في الأيام المقبلة".

بعد قرار انسحابه من النيجر، اضطر الجيش الفرنسي إلى نقل معداته براً إلى تشاد ثم الكاميرون، قبل إعادتها إلى فرنسا، في رحلة تمتد ثلاثة آلاف كيلومتر.

وتتمركز في نجامينا قيادة العمليات الفرنسية في منطقة الساحل ونحو ألف جندي فرنسي.

وأفاد العقيد جودييير بأنه تم إفراغ نصف مواقع القواعد الأمامية في ولام وأيورو (شمال غرب النيجر)، في ما يسمى منطقة "الحدود الثلاث" مع بوركينا فاسو ومالي.

وبعد وصولها إلى نيامي، غادرت القافلة باتجاه الحدود التشادية.

وأكدت نجامينا، في بيان "الموافقة على تأمين ممر من أراضيها لعودة القوات الفرنسية إلى فرنسا".

وقال بيان لرئيس الأركان التشادي الجنرال أبكر عبد الكريم داود إن "القوات التشادية ستؤمن الحراسة لهذه القوافل من الحدود النيجرية إلى نجامينا وصولاً إلى المطار (...) وإلى الحدود الكاميرونية وصولاً إلى ميناء دوالا".