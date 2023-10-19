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أميركا تصدر تحذيراً إلى رعاياها في أنحاء العالم

وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن
19 أكتوبر 2023 21:27

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، «تحذيراً أمنياً عالمياً» لرعايا الولايات المتحدة في الخارج طالبتهم فيه بتوخي الحذر.
وأشارت الوزارة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال شن متطرفين هجمات على الأميركيين واستهدافهم بأعمال عنف.
إلا أن التحذير لم يشر إلى أي حدث عالمي بعينه لكنه يأتي وسط تصعيد في المنطقة. 
كانت سفارة الولايات المتحدة في لبنان حثّت رعاياها، في وقت سابق اليوم الخميس، على مغادرة لبنان «طالما الخيارات التجارية متاحة».
وقالت السفارة الأميركية، في تحذير جديد أرسلته إلى رعاياها في لبنان «تحثّ وزارة الخارجية الأميركيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة».
وأوصت الراغبين في البقاء بـ«إعداد خطط استعداداً لحالات الطوارئ».
كانت واشنطن رفعت، أمس الأربعاء، مستوى التحذير من السفر من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان. وسمحت كذلك بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت.

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المصدر: وكالات
وزارة الخارجية الأميركية
تحذير
رعايا
سفر
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