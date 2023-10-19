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«الصحة العالمية» تطلب السماح بدخول مساعدات إلى غزة

معبر رفح من الجانب المصري
19 أكتوبر 2023 21:47

طلبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، السماح بوصول المساعدات الإنسانية يومياً إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.
وأفادت قناة «القاهرة» الإخبارية أنّ معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيُفتح غدا الجمعة، مشيرة إلى الموافقة على السماح بمرور 20 شاحنة تحمل مواد إغاثة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمام الصحافيين أنّ «الوقود ضروري أيضاً لمولّدات المستشفيات وسيارات الإسعاف ومحطّات تحلية المياه، ونحن نحثّ على إضافة الوقود إلى الإمدادات المنقذة للحياة المسموح بدخولها إلى غزة».
من جهته، أشار مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، إلى أنّ الوقود نفد من مستشفيات غزة «منذ أيام». وقال «لقد نفد الوقود. ولم تتبقَّ سوى كمّيات ضئيلة تعيد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تخصيصها (للحاجات الضرورية)». 
وأوضح تيدروس أنّ الشاحنات الموجودة في مصر والتي تحمل الإمدادات الطبية من منظمة الصحة العالمية «محمّلة وجاهزة للانطلاق».
وأضاف «نحثّ أولئك الذين يستطيعون القيام بذلك (السماح بمرور المساعدات الإنسانية) على جعل ذلك يحدث، من فضلكم، لتجنّب المأساة التي تنتظرنا».
بدوره، أوضح راين أنّ الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات عبر الحدود المصرية يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من القافلة الأولى.
وقال «نحن بحاجة للتأكّد من أنّ الممر هو ممر. يجب أن تتحرك المساعدات الإنسانية كلّ يوم. إنّ عشرين شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة الآن في غزة».
وأكّد أنها «لا ينبغي أن تكون 20 شاحنة، بل يجب أن تكون 2000 شاحنة»، مضيفاً «نأمل أن يتحوّل هذا إلى نهر من المساعدات يتدفق في الأيام المقبلة».

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منظمة الصحة العالمية
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