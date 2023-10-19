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أوكرانيا تدلي بتصريح بشأن صواريخ أميركية بعيدة المدى

صاروخ "أتاكمز"
19 أكتوبر 2023 22:24

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إن بلاده ستحصل بانتظام على صواريخ «أتاكمز» الأميركية بعيدة المدى من الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد يومين من تأكيد كييف استخدامها هذه الصواريخ لأول مرة.
كان البيت الأبيض قال، يوم الثلاثاء، إنه زود كييف بصواريخ «أتاكمز»، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن القوات الأوكرانية استخدمت هذه الصواريخ في المعارك.
ودأبت كييف على المطالبة بمنحها هذه الصواريخ، مشيرة إلى أنها يمكن أن تغير مسار الأزمة. 
وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع الحصول على شحنات منتظمة بأعداد أكبر من هذه الصواريخ، قال كوليبا: «هذا هو المعنى».
وأضاف، في تصريحات بثها التلفزيون «هذه نتيجة مباشرة للاتفاق بين الرئيس زيلينسكي والرئيس (الأميركي جو بايدن) الذي توصلا إليه في واشنطن خلال اجتماع أواخر سبتمبر».
ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي سلمتها واشنطن لكييف بالفعل. غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم إن الولايات المتحدة أرسلت نحو 20 صاروخاً منها حتى الآن.

 

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المصدر: وكالات
صواريخ "أتاكمز"
أوكرانيا
صواريخ بعيدة المدى
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