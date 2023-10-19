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لليوم الثاني.. مطارات فرنسا تتعرض لإنذارات من قنابل

طائرة جاثمة على مطار في فرنسا
19 أكتوبر 2023 23:10

نفّذ 11 مطاراً فرنسياً على الأقل، اليوم الخميس، عمليات إخلاء، بعد إنذارات بوجود قنابل، ما تسبّب في عرقلة حركة الطيران لليوم الثاني على التوالي.
كانت السلطات قد أخلت، أمس الأربعاء، معظم المطارات الفرنسية باستثناء مطاري باريس بصورة مؤقتة بسبب تهديدات، ما أدى إلى إلغاء 130 رحلة وتأخير رحلات أخرى.
تتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ أيام عدة ولا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل المدرس دومينيك برنار طعناً في مدينة "أراس". 
وطالت التهديدات أيضاً مواقع سياحية شهيرة مثل قصر فرساي.
بعد الظهر، أعلن قصر فرساي، على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، تنفيذ عملية إخلاء، وأعيد فتحه قرابة الساعة 16,00 (14,00 بتوقيت غرينتش). وأُخلي قصر فرساي أربع مرات منذ السبت.
وطالت عمليات الإخلاء، اليوم الخميس، مطارات بال-مولوز وبوردو-ميرينياك وبوفيه وكليرمون-فيران وكاركاسون وتارب-لورد وبيزييه ومونبولييه ونانت وبيربينيان وليل.
وأكدت المديرية العامة للطيران المدني أن "مطارات وطنية عدة تلقت هذا الصباح تهديدات بوقوع اعتداء" من دون تحديد أرقام أو أسماء.
ومع ذلك، كانت فترات التأخير في المغادرة أو الوصول أقل بكثير الخميس مقارنة بيوم الأربعاء حين بلغت ثلاث ساعات في بعض الحالات، وفقًا للوحة الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني على الإنترنت.
وحذرت الحكومة، أمس الأربعاء، من أن كل تهديد سيكون موضوع شكوى. وندد وزير العدل بمن "يستمتعون بهذه التهديدات الكاذبة".
ويمكن أن تصل العقوبة جراء هذه الأفعال إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو.

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المصدر: وكالات
فرنسا
مطارات
إنذارات كاذبة
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