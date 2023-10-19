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واشنطن تردّ على استهداف جنود أميركيين في العراق

قاعدة عين الأسد الجوية في العراق (أرشيفية)
20 أكتوبر 2023 00:47

ردّت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الخميس، على استهداف الجنود الأميركيين في العراق.
وقالت الوزارة إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات بعد الهجمات على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين.
يأتي هذا الرد بعدما قال مصدران أمنيان إن طائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت، مساء الخميس، قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية في العراق.
وأضاف المصدران أن دوي انفجارات عدة سُمع داخل القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار في غرب العراق. 
وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة وبدأ عملية تمشيط. وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات تسببت في خسائر مادية أو بشرية.
وهذا ثالث هجوم في أقل من 24 ساعة يستهدف قواعد جوية تستضيف قوات أميركية في العراق.
فقد استُهدفت القوات العسكرية الأميركية في العراق، أمس الأربعاء، في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد قليل من القوات على الرغم من تمكن الجيش الأميركي من اعتراض الطائرة المسيرة المسلحة.

 

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المصدر: وكالات
العراق
قاعدة عسكرية
جنود أميركيون
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