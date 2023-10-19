وصول مساعدات إنسانية من دول عدة تمهيدا لدخولها إلى غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولى في مصر، مساء الخميس، طائرات تحمل مساعدات غذائية وطبية وإنسانية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التى يقدمها العالم إثر التصعيد الحالي.

كانت طائرات مساعدات إنسانية وصلت، قبل أيام، إلى مطار العريش من العديد من الدول ومن منظمات دولية من بينها منظمة الصحة العالمية واليونسيف، إضافة إلى آلاف الأطنان من المساعدات المصرية.

وهناك 165 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية من مصر ودول عربية وعالمية مازالت تنتظر أمام معبر رفح من الجانب المصري منذ 3 أيام للسماح لها بدخول قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام مصرية وأميركية أن معبر رفح سيفتح الجمعة.