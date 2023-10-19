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روسيا تؤكد استراتيجية العلاقات مع كوريا الشمالية

روسيا تؤكد استراتيجية العلاقات مع كوريا الشمالية
20 أكتوبر 2023 02:23

موسكو (وكالات) 

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، على الشراكة الاستراتيجية لبلاده مع كوريا الشمالية خلال زيارة رفيعة المستوى إلى بيونج يانج. 
وقال لافروف، في بداية محادثاته، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى جديد في الاجتماع الذي عقد بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في روسيا سبتمبر الماضي. 
وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، إن هناك «حيوية جديدة في العلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن زيارة لافروف تهدف إلى تنفيذ الاتفاقات التاريخية التي تم التوصل إليها الشهر الماضي.
 كما التقى الوزير الروسي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لمدة ساعة تقريباً، لكن لم تتوافر على الفور تفاصيل عن محادثاتهما.

روسيا
كوريا الشمالية
سيرجي لافروف
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