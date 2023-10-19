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واشنطن تخفّف عقوباتها على فنزويلا

واشنطن تخفّف عقوباتها على فنزويلا
20 أكتوبر 2023 02:23

واشنطن (وكالات) 

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أعلنت واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا ردّاً على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون، في بيان، إنّه «طبقاً لسياسة العقوبات الأميركية وردّاً على هذه التطوّرات الديمقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلّق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب».
وأوضح أنّ هذا الأمر يعني عملياً أنّ الحكومة الأميركية تسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد إذا «احترمت فنزويلا الالتزامات التي تمّ التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي».
ويأتي القرار الأميركي غداة الاتفاق الانتخابي الذي تمّ التوصّل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في ختام مفاوضات جرت بينهما في باربادوس.
بدوره، رحب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بتخفيف بعض العقوبات الأميركية على بلاده.
وقال مادورو، خلال اجتماع في القصر الرئاسي: «لنطوِ الصفحة ولنعد بناء علاقة احترام وتعاون، هذه هي رسالتي إلى السلطة وإلى حكومة الولايات المتحدة».

واشنطن
فنزويلا
وزارة الخزانة الأميركية
الولايات المتحدة
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