الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يرسل أدوية أساسية للنيجر

باعة في سوق للخضراوات بالعاصمة نيامي (أرشيفية)
20 أكتوبر 2023 02:23

نيامي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
المنظمات الإرهابية تستغل إغلاق مسارات الهجرة الشرعية
أول قافلة عسكرية فرنسية تنسحب من النيجر إلى تشاد

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس إرسال «أدوية أساسية» جواً إلى النيجر التي ترزح تحت وطأة عقوبات فرضت عليها بعد الانقلاب في يوليو الماضي.
وتخضع النيجر لعقوبات اقتصادية فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» منذ الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.
وقال الاتحاد الأوروبي الذي بدوره علق مساعدات مالية للنيجر إنه «أطلق عملية جسر جوي إنساني جديد» لنقل «أدوية أساسية وإمدادات طبية إلى مدينة نيامي».
وحطت أول رحلة الأربعاء الماضي. وتعاني منظمات إنسانية تنشط في النيجر من تعطل في سلاسل إمدادات مواد أساسية، بينما يواجه السكان المحليون ارتفاعاً هائلاً في الأسعار، بحسب الاتحاد الأوروبي. ونظم التكتل 4 رحلات ستنقل ما مجموعه 58 طناً من «الإمدادات الصحية المهمة».
وأوضح، أنها «ستستخدم في تعزيز الاستجابة الإنسانية في البلاد حيث تنفد مخزونات المواد المنقذة للحياة بسرعة فيما الوصول إليها محدود جداً».
وأعلن قادة الانقلاب في أكتوبر خفض ميزانية 2023 بنسبة 40 % بسبب العقوبات، ما يزيد من اعتماد النيجر على المساعدات الخارجية.
وكان محمد الأمين زين، رئيس الوزراء الذي عيّنته المجموعة العسكرية، قد نبّه إلى أن الميزانية ستكون تقشفية، مع إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

الاتحاد الأوروبي
النيجر
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©