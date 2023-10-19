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«الصحة العالمية»: من دون وقود «ستكون هناك مأساة» بالقطاع

«الصحة العالمية»: من دون وقود «ستكون هناك مأساة» بالقطاع
20 أكتوبر 2023 02:23

جنيف (الاتحاد) 

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طلبت منظمة الصحة العالمية، أمس، السماح بوصول المساعدات الإنسانية يومياً إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، محذرة من أنه ستكون هناك مأساة من دون وقود.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: «نرحّب بإعلان إسرائيل أمس أنها لن تمنع دخول المياه والغذاء والأدوية إلى غزة من مصر».
وأضاف أمام الصحافيين أنّ «الوقود ضروري أيضاً لمولّدات المستشفيات وسيارات الإسعاف ومحطّات تحلية المياه، ونحن نحثّ إسرائيل على إضافة الوقود إلى الإمدادات المنقذة للحياة المسموح بدخولها إلى غزة».
من جهته، أشار مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، إلى أنّ الوقود نفد من مستشفيات غزة «منذ أيام». وقال: «لقد نفد الوقود، ولم تتبقَّ سوى كمّيات ضئيلة تعيد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تخصيصها (للحاجات الضرورية)، في محاولة يائسة لتوفير وقود إضافي لبضعة أيام، حيث يمكن القيام بذلك». وأضاف: «لقد تجاوزنا حافة الهاوية منذ فترة طويلة».

منظمة الصحة العالمية
غزة
فلسطين
إسرائيل
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