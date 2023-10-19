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دعوة أوروبية لتحقيق جاد في استهداف المستشفى المعمداني

شارل ميشيل (أرشيفية)
20 أكتوبر 2023 02:23

واشنطن (رويترز) 

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أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس، أنه يتعين إجراء «تحقيق جاد» في الانفجار الذي وقع هذا الأسبوع في مستشفى في غزة، وأودى بحياة مئات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل وإصابة المئات يوم الثلاثاء الماضي، في قصف إسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة. 
وذكر مصدر طبي أن أعداد القتلى الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء في غزة نتيجة قصف المستشفى الأهلي (المعمداني) يتجاوز 500. 
وتأسس المستشفى الأهلي العربي المعمداني عام 1882 وتديره الكنيسة الإنجيلية، ويصف نفسه على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، بأنه «ملاذٌ للسلام في وسط واحدة من أكثر الأماكن اضطراباً في العالم».

فلسطين
غزة
إسرائيل
شارل ميشال
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